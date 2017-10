Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7 Mayıs tarihinde yapılan sınava nkatılamayan adaylar için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) bir kez daha yapılacak. Sınava başvuru yapamayan mazeretli adaylar en son ne zaman başvuru yapabiliriz diye araştırıyor. Peki, 2017 ALES başvurusu son gün ne zaman? ALES başvuruları ne zaman bitiyor? ALES ne zaman yapılacak? İşte ALES hakkında merak edilenler...

ALES BAŞVURUSU İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalar için gerçekleştirilen ALES için son başvurular bugün alınıyor. ÖSYM tarafından ALES, 7 Mayıs tarihinde yapılmıştı. Başvuru yapamayan, mazereti olan adaylar bir sonraki sınava başvuru yapmaları için 18 Ekim Çarşamba (bugün) günü saat 23:59'a kadar başvurularını yapabilecekler.

ALES SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2017-ALES Sonbahar Dönemi Sınavı, 19 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sabah saat 10:00'da başlayacak. Adaylara soruları cevaplamaları için 150 dakika verilecek.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için başvuru yapmak isteyen adayların, ilk olarak ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne girmeleri gerekir.

ALES ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

ALES Sonbahar Dönemi Sınavı'na girmek isteyen adayların, 135,00 TL sınav ücreti ödemesi gerekiyor. Sınav ücretleri ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan "ÖDEMELER" alanından yapılabilecek.

ADAYLARIN SINAVA GİRERKEN YANLARINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN EŞYALAR

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla, anahtar, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlarla, Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, Kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla Su hariç yiyecek, içecek vb. gıda maddeleriyle, İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır.