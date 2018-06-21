Açılımı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olan ALES ile ilgili son dakika gelişmeler yaşanıyor. Öğrenci adayları "ALES nedir" , "ALES kaç yılda bir uygulanacak?" gibi soruları merak ediyorlar. İşte tüm ayrıntılar...

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

- yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

- ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

- yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

ALES, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yılda iki kez yapılır. Bu iki dönemde yapılan sınavlar ALES İlkbahar Sınavı ve ALES Sonbahar Sınavı olarak adlandırılır. ALES; Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atamalarda, Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, Yurtdışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde, ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır. Sınavda alınan puanlar, adaylara Sınav Sonuç Belgesiyle duyurulacak ve istenildiğinde yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilecektir.

ALES’in Önemi Eskiden tezsiz yüksek lisans programlarının başvurularında istenen ALES, artık sadece tezli yüksek lisans için istenmektedir.

Tezli yüksek lisans başvuruları için oldukça önemli bir kriterdir. Üniversiteler tezli yüksek lisans başvurularında ALES sonucuna çok önem vermekteler. Eğer iyi bir ALES puanına sahipseniz yüksek lisans başvurunuzda size önemli bir avantaj sağlar.

ALES’E KİMLER GİREBİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada (kanun hükmünde kararnameye göre) sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için, girilmesi zorunlu olan bir sınav olarak belirtilmiştir. Yüksek lisans programlarına yapılacak başvurular kapsamında değerlendirirsek sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

ALES İLE İLGİLİ NELER OLMUŞTU?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) bu yıl üç kez yapılması kararını aldıklarını bildirmişti.

20 Haziran günü ise Yükseköğretim Kurulu ( YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ( ALES) geçerlilik süresini 5 yıla çıkaran yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin, "Bu sorunun çözümüne ilişkin bir çalışma yürüttüğümüzü ifade etmek isterim. Bu konuda gerekli adımı en kısa sürede atarak sizlerle paylaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Saraç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz üzere, ilgili yönetmelikte yapılan değişiklikle, 27 Eylül 2017 tarihi öncesinde yapılan ALESpuanlarının geçerlilik süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılmıştı. Fakat bu düzenlemeye yönelik açılan dava neticesinde, Danıştay 8. Dairesinin 22 Şubat 2018'de aldığı karar sonrasında, söz konusu yönetmelik değişikliğinin yürütmesi durdurulmuştur.

Danıştayın yürütmeyi durdurma kararı sonrasında, yönetmelik değişikliğindeki sınav geçerlilik süresini dikkate alarak ALES'e girmeyen arkadaşlarımızın mağdur duruma düştüklerine dair şikayetlerinde haklılık payı olduğunu düşünüyoruz. Bu sorunun çözümüne ilişkin bir çalışma yürüttüğümüzü ifade etmek isterim. Bu konuda gerekli adımı en kısa sürede atarak sizlerle paylaşacağız."

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