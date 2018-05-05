Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından yapılacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı ( ALES) için beklenen gün geldi. Sınavın saat kaçta yapılacağını adaylar araştırırken, yarın yapılacak olan sınav öncesinde ÖSYM'den de bir uyarı geldi. Peki ALES saat kaçta yapılacak? İşte detaylar...

ALES SAAT KAÇTA?

Tek oturumda yapılacak olan sınavın saati, ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre 10:15 olarak belirlenmiş durumda. Sınav öncesinde ÖSYM, adaylara saat uyarısı da yapıldı. Yapılan uyarıda, sınava katılacak olan adayların en geç saat 10:00'da sınav binalarında olmaları belirtildi. Saat 10:00'dan sonra sınav binalarına gelen adaylar, içeri alınmayacak.

SINAVDA YANINIZA ALMANIZ GEREKEN BELGELER



Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı

Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı

SINAV ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayınfotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğrafolmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır.Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınavgününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesigönderilmeyecektir



Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER