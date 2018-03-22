ALES ne zaman? Başvurularını gerçekleştiren adaylar bu soruya yanıt arıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için geri sayım başladı. ALES başvuruları 15 Mart'ta sona erdi. Başvuru yapamayan adaylar, 28 Mart'ta geç başvuru işlemini gerçekleştirebilecek. ALES sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2018 ALES sınavı tarihi...

ALES SINAVI NE ZAMAN?

ALES sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM'nin belirlediği takvime göre ALES sınavı 6 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. ALES'te sayısal ve sözel testler uygulanacak. Saat 10.15'te başlayacak olan sınava cevaplama süresi olarak 150 dakika verilecek.

ALES KAÇ YIL GEÇERLİ

ALES'in sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Geçmiş yıllarda söz konusu sınavdan alınan puanların geçerlilik süresi de sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 3 yıldan 5 yıla uzatıldı.

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?



Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın sınav kitapçığının cevap alanları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgi sayar ortamında değerlendirilecek. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.

Puan Türü Sayısal Testi Sözel Testi ALES Sayısal Puanı 0,75 0,25 ALES Sözel Puanı 0,25 0,75 ALES Eşit Ağırlık Puanı 0,50 0,50

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değe rlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır.

Ağırlıklı puanlar hesaplandık tan sonra bu puanlar , aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecek.

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