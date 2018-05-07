Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından 6 Mayıs 2018 tarihinde yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ( ALES) sonrasında sonuçlar için bekleyiş başladı. Sınavdan aldığı puanı merakla bekleyen adaylar, ÖSYM'den gelecek haberi bekliyor. ALES sonuçları açıklanma tarihi ise ÖSYM'nin sınav takvimi ekranında yer alıyor. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES puan hesaplama nasıl yapılır?

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan sınav takvimine ve tarihlere göre, ALES sınav sonuçları 7 Haziran 2018 tarihinde erişime açılacak. Adaylar, ÖSYM'nin sonuç açıklama ekranına giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

Puan Türü Sayısal Testi Sözel Testi ALES sayısal puanı 0,75 0,25 ALES sözel puanı 0,25 0,75 ALES eşit ağırlık puanı 0,50 0,50

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır.

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.

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