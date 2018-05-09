Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından 6 Mayıs 2018 Pazar günü yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ( ALES) sonrasında sonuçlar için bekleyiş başladı. Adaylar, sonuçların erişime açılmasıyla birlikte sistemden sorgulama yaparak sınavdan aldığı puanı görüntüleyebilecek. Öte yandan ALES soru ve cevapları da ÖSYM tarafından erişime açıldı. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 6 Mayıs'ta yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)'nın sonuçları 7 Haziran 2018 tarihinde erişime açılacak. Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden veya ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden sorgulama yaparak ALES sonuçlarını görüntüleyebilecek.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır.

Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

ALES SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden 6 Mayıs'ta yapılan ALES'in soru ve cevapları erişime açıldı. Yüzde 10 oranında erişime açılan ALES soru ve cevaplarını görüntülemek isteyen adayların 10 gün süreli olarak ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapması gerekmektedir.

2018-ALES İlkbahar Dönemi Sınavında , yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10) testlere göre aşağıda verilmiştir.

Sayısal Testi: 45. Soru

Sözel Testi: Bulunmamaktadır.

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