ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar o tarihte açıklanacak!

19 Kasım 2017 tarihinde ÖSYM tarafından yurt genelinde gerçekleştirilen ALES'in ardından sınava katılan adaylar sonuçlar için heyecanlı bekleyişe başladı. ALES sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştıran adaylar, sık sık internet üzerinde "ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye araştırıyor. ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih ise ÖSYM'nin sınav takviminde yer alıyor. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Binlerce adayın katılımıyla yapılan ALES'in ardından sonuçlar büyük heyecanla bekleniyor. Sınavdan aldığı sonucu merak eden adaylar, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi de araştırıyor.

ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih ise ÖSYM'nin geçtiğimiz haftalarda açıkladığı sınav takviminde yer alıyor. Buna göre ALES sonuçları 21 Aralık 2017 tarihinde gün içerisinde erişime açılacak ve adaylar ALES sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

ALES SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ALES'in ardından sonuçlar için bekleyiş başlamıştı. Sonuçların açıklanacağı tarihi araştıran adaylar, bir yandan da sonuçların nereden öğrenileceğini araştırıyor.

ALES sonuçları, ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi ve aynı zamanda Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açılacak. Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adayların sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemine veya Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapması gerekmeketdir.

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ALES SONUÇLARI 5 YIL BOYUNCA GEÇERLİ OLACAK

Soruların, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacağı belirtilmişti. Sınavda, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte sorulara yer veriliyor. Sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

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