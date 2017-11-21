ALES soru ve cevapları yayınlandı! ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından 19 Kasım 2017 tarihinde binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ( ALES) için soru ve cevaplar yayınlandı. Öte yandan sınava katılan adaylar, ALES sonuçlarının ne zaman yayınlanacağını da araştırıyor. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES soru ve cevapları nasıl öğrenilir? İşte ALES soru-cevapları ve ALES sonuçları açıklanma tarihi.
ALES Sonbahar Dönemi Sınavı, 19 Kasım'da uygulanmış ve binlerce aday sınava katılmıştı. ÖSYM, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ALES soru ve cevaplarını erişime açtı. Adaylar, ALES soru ve cevaplarını görüntülemek için ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapacak ve yayınlanan ALES soru ve cevaplarının yüzde 10'luk kısmına erişebilecek.
ALES SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ÖSYM'nin ALES soru ve cevaplarının yayınlandığına ilişkin yaptığı açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi;
"19 Kasım 2017 tarihinde uygulanan 2017-ALES Sonbahar Dönemi Temel Soru Kitapçığına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 21 Kasım 2017 tarihinde saat 11:00’den itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebileceklerdir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.
Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.
2017-ALES Sonbahar Dönemi Sınavında , yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10) testlere göre aşağıda verilmiştir.
Sayısal Testi: 45. Soru
Sözel Testi: Bulunmamaktadır."
19 Kasım Pazar günü yapılan ALES'e binlerce aday katılım sağladı. 150 dakika boyunca sözel ve sayısal bölümlerden sorulan toplam 100 soruya doğru yanıt vermek için çaba gösteren adaylar, sınavın ardından da ALES sonuçları için heyecanlı bekleyişe başladı.
ALES sonuçları için açıklanma tarihini merak eden adaylar, internette de "ALES sonuçları" ve "ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?" aramalarını yapmaya başladı. Sorunun yanıtı ise ÖSYM'nin sınav takviminde yer alıyor.
ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre, ALES sonuçları 21 Aralık 2017 tarihinde gün içerisinde adayların erişimine açılacak.
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