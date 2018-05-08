ALES yani Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Bahar dönemi için 6 Mayıs 2018'de ÖSYM tarafından yapıldı. ALES sınavına giren adaylar sınavlarının nasıl geçtiğini görmek ve puanlarnı tahmin etmek için ALES soru ve cevaplarının yayımlanmasını bekliyor. Adayların ALES sonuçları için de heyecanlı bekleyişi sürüyor.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre, ALES sınav sonuçları 7 Haziran 2018 tarihinde erişime açılacak. Adaylar, ÖSYM'nin sonuç açıklama ekranına giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacak.

ALES SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

2018 Bahar dönemi ALES soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı belirsizliğini koruyorç ÖSYM'den henüz bu yönde bir açıklama gelmedi.

ALES HAKKINDA

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

- Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

- Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

- Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

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