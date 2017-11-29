Alessandra Ambrosio sevgilisi Jamie Mazu ve çocuklarıyla Noel alışverişinde

HT Magazin’de yer alan habere göre, yılbaşı ağacı seçerken objektiflere takılan 36 yaşındaki Brezilyalı model, uzun bacaklarını ortaya çıkaran şortu ve makyajsız haliyle tüm bakışları üzerinde topladı.



Alessandra Ambrosio

Jamie Mazu