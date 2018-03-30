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US Weekly dergisiniin iddiasına göre çift bir süre önce yollarını ayırdı, ancak bunu kamuoyuna duyurmak istemedi. Çiftin ayrılığı, sosyal medyada uzun süredir birlikte paylaşım yapmamalarından ve sosyal etkinliklere birlikte katılmamalarıyla anlaşıldı.



