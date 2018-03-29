Alessandro Fiori'nin sır dolu ölümü hem İtalya'nın hem Türkiye'nin gündemine oturdu. İstanbul'da kaybolan Alessandro Fiori Sarayburnu'nda cesedi bulundu. Alessandro Fiori kimdir? Kaç yaşındaydı?

ALESSANDRO FİORİ KİMDİR?

Alessandro Fiori İtalyan vatandaşıdır. Alessandro Fiori 33 yaşındaydı. İstanbul'a iki hafta önce gelen 33 yaşındaki Alessandro Fiori'nin cesedi Sarayburnu'nda ortaya çıktı. Oğlunu aramak için Türkiye'ye gelen baba Eligio Fiori oğlunun cesedini teşhis etti. Kafasında yara izi olan Fiori'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrasında belirlenecek. İstanbul'a geldikten bir gün sonra kaybolan Fiori'nin Taksim'den Tophane'ye inerken kameralara yansıyan görüntülerine ulaşan polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Babanın kayıp başvurusu üzerine Kayıplar Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Önce kaldığı otel tespit edildi. Geldiği gün Şişli'de bir otele yerleştiği belirlenen Alessandro'nun bir gün sonra otelden çıktığı tespit edildi. Alessandro Fiori'nin otelden çıktıktan sonra hangi yöne gittiği incelenen kamera görüntüleriyle tespit edildi. Kamera görüntülerinde, Fiori'nin otelden çıktıktan sonra Taksim istikametine ve oradan da Tophane'ye doğru yalnız inerken olduğu belirlendi.

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