Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın zemin katında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, 49 yaşındaki Ferize N., alev alan klima parçalarının üzerine düşmesi sonucu uykusundan uyandı. Ferize N. yangını söndürmeye çalıştı, ancak söndüremeyeceğini anlayınca kendini dışarı atarak yardım istedi.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanlış park edilen araçlar yüzünden sokağa girmekte güçlük çekti. Uzun uğraş sonucu sokağa girmeyi başaran itfaiye ekibi alevlere müdahale etti.

İtfaiye erlerinin ilk yaptığı incelemede yangının klimanın elektrik kontağından çıktığı değerlendirildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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