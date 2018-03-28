Alex bir kez daha Türkiye'ye geliyor! Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun 6-7-8 Nisan tarihleridne düzenleyeceği U12 İzmir Cup için gelecek olan Alex de Souza, turnuvanın başlama vuruşunu da yapacak!

2004 yılında transfer olduğu Fenerbahçe'de tam 8 yıl top koşturduktan sonra heykelini diken camiaya buruk bir şekilde veda eden Alex de Souza, uzun bir aranın ardından geçen haftalarda Türkiye'ye gelmişti. Türkiye'de de satılmakta olan biyografisi için imza günü düzenleyen efsane Brezilyalı, Fenerbahçe Doğuş'un THY EuroLeague'de oynadığı CSKA Moskova, Fenerbahçe'nin oynadığı Galatasaray derbisini de izlemişti. Alex ayrıca 1907 Fenerbahçe derneğinin düzenlediği organizasyona katılmıştı.

3 NİSAN'DA AÇIKLAMA YAPACAK

Altınordu'dan yapılan açıklamada Alex'in 3 Nisan Salı Günü basın toplantısında konuşacağı bildirildi. Çırağan Sarayı Yıldız Salonu'nda 11:30'da düzenlenecek basın toplantısında konuşacak olan Brezilyalı efsanenin, U12 İzmir Cup ile ilgili konuşacağı belirtildi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI

Brezilyalı yıldızın futbol kariyeri boyunca attığı goller ve istatistiklerinden oluşan bir video gösteriminin de yapıldığı toplantıya üyeler yoğun ilgi gösterdi.

Samet Güzel'in moderatörlüğünde düzenlenen toplantıda dernek üyeleri Alex hakkında merak ettikleri soruları sorarken yıldız futbolcu ile fotoğraf çektirme ve formalarını imzalatma şansı da buldu.

Alex bu organizasyonda oldukça duygusal anlar yaşadı. Brezilyalı yıldız bir ara gözyaşlarını tutamadı.

Efsane isim, Instagram'da o anları şöyle anlattı: "Bugün duygusal yoğunluğu yüksek anlar yaşadım. 8 sezonluk Türkiye anılarım 1907 Fenerbahçe Derneği’nde dile geldi. Ailem ve kendi adıma, bugün göstermiş olduğunuz sevgi, misafirperverlik ve saygı için yürekten teşekkür ederim."