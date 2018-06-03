Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Ali Koç, 20 bin 736 geçerli oyun 16 bin 92'sini alarak başkanlığa seçildi. Ülker Stadı'nda yapılan tarihi kongrede kullanılan oyların 20 bin 736'sı geçerli sayıldı. Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlık dönemine son veren Ali Koç, kongre üyeleri tarafından 3 yıllığına göreve getirildi.

Fenerbahçeli taraftarlar, Ülker Stadı'nın çevresinde Ali Koç'un başkan seçilmesini kutladı. Sabah saatlerinden itibaren binlerce sarı-lacivertli taraftar, stadın dışında Ali Koç lehine tezahüratlar yaptı. Ali Koç'un seçimi kazanmasıyla büyük bir coşku yaşayan taraftarlar, meşaleler yaktı. Ali Koç'un başkanlığı sosyal medyada da büyün yankı uyandırdı. Sosyal medya platformu Twitter'da en çok konuşulan konu olan Ali Koç'la ilgili bir paylaşım da Alex de Sozua'dan geldi.

2004 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan, formasını terlettiği 8 yılda Fenerbahçe taraftarının sevgilisi haline gelen ve heykeli dikilen Alex, Ali Koç'la ilgili paylaşım yaptı.

Ali Koç'un, kendisini alnından öptüğü fotoğrafı paylaşan Brezilyalı efsane, "Sayın Ali Koç. Fenerbahçe'nin önderliğini üstlendiğiniz bu dönemde size başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. Alex'in bu paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı ve birçok kez paylaşıldı.

İşte Alex de Sozua'nın Ali Koç paylaşımı