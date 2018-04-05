Fenerbahçe'nin eski Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza, İzmir'e geldi. Altınordu Kulübü tarafından 12 yaş altı futbol takımlarının katılımıyla düzenlenen İzmir Kupası'nın başlama vuruşunu yapmak için İstanbul'dan İzmir'e gelen Alex'i Adnan Menderes Havalimanı'nda hayranları karşıladı. Sevgi gösterileri eşliğinde yolcu salonundan çıkan Alex, bazı hayranlarıyla fotoğraf çektirdi ve forma imzaladı. Alex, daha sonra Altınordu'nun Selçuk ilçesindeki tesislerine gitti.

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