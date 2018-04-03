Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza, kısa süre içinde 2. kez Türkiye'de... Sarı-lacivertlilerin seçim sürecinde de ismi sık sık anılan Brezilyalı yıldız, Altınordu Kulübü'nün davetlisi olarak eşiyle birlikte İstanbul'a geldi.

Altınordu'nun U12 Cup turnuvası için ülkemize gelen Alex, turnuvanın başlama vuruşunu yapacak. Alex, bugün Çırağan Sarayı'nda saat 11:30'da düzenleyeceği basın toplantısı ile 5. U12 İzmir Cup ile ilgili açıklamalarda bulunacak.

Aziz Yıldırım, dün yaptığı açıklamada, "Alex'i bu kadar büyütmeyin. Eğer o kadar büyük olsaydı şu ana kadar bir takım çalıştırırdı. Bir yerde sportif direktör olurdu" dedi. Brezilyalı'nın bu açıklamalara cevap verip vermeyeceği merak konusu.

ALEX'İN BOĞAZ PAYLAŞIMI

ALTINORDU'DAN HOŞGELDİN MESAJI

— Altınordu FK (@AltinorduFK) April 2, 2018