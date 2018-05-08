Manchester United'ın efsane İskoç teknik direktörü Alex Ferguson, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede bir süre daha yoğun bakımda tutuluyordu. The Sun'da yer alan habere göre Ferguson'ın yakınları 76 yaşındaki futbol adamının konuşmaya başladığını dile getirdi.
Efsane menajerin yakınları, The Sun’a yaptıkları açıklamada “Artık yoğun bakımdan da çıktı. Uyandı ve konuşmaya başladı. Hatta sağlık durumunu sordu” ifadelerini kullandı.
Hastaneden ya da Manchester United'dan ise bu durumla ilgili bir açıklama yapılmadı.
DÜNKÜ İŞARETLER DE İYİYDİ
Yetkililer, 76 yaşındaki menajerin operasyonunun başarılı geçtiği ve sürecin çok iyi gittiği dile getirilmişti. Öte yandan Premier Lig takımlarının teknik direktörleri başta olmak üzere futbol dünyasından birçok isim, İngiltere basınına yaptıkları açıklamalarla Ferguson için destek mesajları göndermeye devam etti.
Arsenal'ın Fransız teknik direktörü Arsene Wenger, Manchester United'ın başındayken yıllarca rekabet ettikleri Ferguson'ın durumuna ilişkin, "Geçen hafta sahada onunla birlikteydik. Çok harika ve mutlu görünüyordu ama hayatta her an her şey olabiliyor. Çok güçlü ve pozitif bir insan. Umarım en kısa sürede sağlığına kavuşur." ifadelerini kullandı.
Manchester City'nin İspanyol çalıştırıcısı Josep Guardiola, "İki hafta önce onunla akşam yemeğinde buluşmuştuk. Umarım kısa zamanda iyileşir. Tüm iyi dileklerimiz eşi Cathy ve Manchester United camiasıyla." yorumunu yaptı.
Chelsea'nin İtalyan teknik direktörü Antonio Conte, "Çok üzgünüm. Onu ve eşini tanıma fırsatı buldum. Gerçekten özel bir insan. Zor bir durum. Hızlı bir şekilde iyileşmesini ve en kısa sürede aramıza katılmasını umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Liverpool'un Alman teknik adamı Jürgen Klopp ise haberi duyduğunda inanamadığını ifade ederek, "Dualarım onunla. Ailesi ve kendisi için en iyi dileklerimi iletiyorum. Eski sağlıklı haline yeniden kavuşacağına inanıyorum. Onu tekrar görmek için sabırsızlanıyorum." şeklinde görüş belirtti.
Ferguson'ın Manchester United'da genç yaşta forma şansı vererek futbol dünyasına kazandırdığı isimlerden Galler Milli Takımı'nın teknik direktörü Ryan Giggs ise "Tüm dualarım onun için. Umarım bir an önce iyileşir. Kariyerim boyunca saha içi ve dışında üzerimde en fazla emeği olan insandır. Operasyonunun başarılı geçtiğini biliyorum. O bir savaşçı. Bu yüzden de iyileşeceğine dair inancım tam." diye konuştu.
Ülkesi İskoçya'da teknik adamlık kariyerinin ardından 1986 yılında Manchester United'ın başına geçen Alex Ferguson, İngiliz ekibiyle 2013 yılına kadar 13 Premier Lig şampiyonluğu, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamıştı.
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