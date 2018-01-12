Alexis Sanchez ile Arsenal'in yolları ayrılıyor.

İngiliz basını; 4 sezonda 166 maça çıkıp 80 gol kaydeden Şiliili futbolcunun ayrılık isteğine artık Arsenal yönetiminin de sıcak baktığını yazdı.

Londra ekibiyle sözleşmesi haziran ayında sona erecek Alexis Sanchez'in bir sonraki adresinin Manchester City olması bekleniyor. Arsenal'in 29 yaşındaki oyuncuyu devre arasında bırakmak için 35 milyon sterlin talep ettiği, Manchester City'nin ise 20 milyon sterlinlik bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.

İngiliz basını; transferin 25-30 milyon sterlin aralığında gerçekleşmesinin beklendiğini ifade ediyor. City ile birlikte Manchester United’ın da Alexis ile ilgilendiği ancak Şilili futbolcunun Guardiola'nın ekibine katılma olasılığının daha yüksek olduğu ifade ediliyor.

Arsenal'in Temmuz 2014'te 35 milyon sterlin bedelle kadrosuna kattığı Alexis Sanchez, 4 yıllık sözleşme imzaladığı Londra ekibinde başarılı günler geçirdi. 29 yaşındaki futbolcu, sırasıyla 25, 17 ve 30 gol kaydederek geride kalan 3 sezonda Arsenal'in en önemli hücum kozu oldu.