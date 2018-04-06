Aleyna, 3 gündür kayıp

Yeşilmahalle'de oturan Ahmet Bozdemir ile Gülay Bozdemir çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Teoman Papila Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Aleyna Bozdemir, salı günü okula gitti. Gülay Bozdemir, öğle saatlerinde okul önünde gördüğü kızından bir daha haber alamadı. Ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

DHA'nın haberine göre, Gülay Bozdemir, kızının bulunması için yetkililerden destek istedi. Kızının hayatından endişe ettiğini ifade eden Gülay Bozdemir, "Salı günü saat 10.30 civarında okula gitti. Psikolojisi bozuktu. Anlayabiliyordum annesi olarak. Saat 13.00 civarında hastaneye giderken okulun önünden geçtim. Çocuğumu gördüm. Hastaneye gittiğimi söyledim. Bana psikolojisinin bozuk olduğunu, okulda dışlandığını ve arkadaşlarının kendisiyle oynamak istemediğini söyledi. 'Annem ben seni çok seviyorum' diye sarıldı. 'Üzülme yavrum' dedim.

Saat 20.30'a kadar bekledim. Gelmeyince eşime haber verdim. Kızımı aradık çevrede ama bulamadık. Sonra karakola gittik. İfademizi aldılar. Üçüncü kez kayboldu. Herhangi bir tartışmamız olmadı. Arkadaş gibiydik. Endişe duyduğumu anlattım karakolda. Kızımın bulunmasını istiyorum" dedi.

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