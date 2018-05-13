Posta'nın haberine göre, genç şarkıcı Aleyna Tilki, 1 hafta önce gittiği bir alışveriş merkezinde siyah fileli bir etek beğendi. Eteğin fiyatını gören Aleyna Tilki'nin, "3 bin liraymış. Alırsam annem kızar. Benzerini ucuza bulsamda alsam keşke" dediği öğrenildi.



Aleyna Tilki'nin annesi Havva Tilki, kızını "Kıyafete, ayakkabıya çok fazla para harcıyorsun" diyerek uyarmıştı.

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