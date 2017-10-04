Aleyna Tilki: 9 yaşından beri kitap yazıyorum

Aleyna Tilki, uzun zamandır yazdığını, ama kitap çıkarmayı düşünmediğini belerterek, “Ben 9 yaşından beri yazıyorum. Kişisel gelişim ve felsefe ağırlıklı yazılar yazıyorum. Felsefeyi de koymamın amacı teorik bir durum oluşturmak. Çünkü kesin ve bilgisel, bilimsel bilgiler paylaşmayı sevmiyorum. Kendi ruhumdan ve keşfettiklerimden bahsetmek istiyorum. Dili çok ağır ve çok asi, potansiyelimi biliyorum. Ama yazdığım yazılar hakkında eleştirilirsem çok savunmasız kalırım. Henüz kitabımı çıkarmak istemiyorum” dedi.



200 MİLYONU DEVİRDİ



Yeni parçası "Sen Olsan Bari" ile müzik listelerinde başarılı bir çıkışa imza atan Aleyna Tilki, YouTube'de izlenme ve dinlenme sayısında 200 milyonu aştı.



Geçtiğimiz yıl adından sıkça söz ettirmeye başlayan Aleyna Tilki, Emrah Karaduman ile birlikte hazırladığı "Cevapsız Çınlama" parçasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Söz konusu parçanın dinlenme sayısı şimdilerde YouTube'de 330 milyonu geçerken, 27 Temmuz'da "Sen Olsan Bari" parçası yayınlandı. Şarkı ilk günlerinde YouTube'de trend videolar arasında birinci olmayı başarırken, çıkışını sürdürdü. Bugünden itibaren ise Aleyna Tilki'nin yeni parçası "Sen Olsan Bari", 200 milyon izlenme ve dinlenme sayısına ulaştı.

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