Şimdilerde yoğun bir konser maratonunda olan Aleyna Tilki, alışveriş için gittiği bir alışveriş merkezinde hayranlarıyla birlikte fotoğraf çekildi ve çektiği kısa videoları sosyal medya hesabından paylaştı.

Genç şarkıcı, hayranlarının ilgisine karşılıksız kalmayınca tüm işlerini bırakmak zorunda kaldı. Fotoğraf ve imza isteklerini reddetmeyen Aleyna, o anlardan yaptığı paylaşıma, "AVM’de esir kaldım ama çok tatlılar’ şeklinde esprili bir not düşmeyi de ihmal etmedi.



