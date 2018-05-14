Survivor 2018 şarkı yarışmasında Ümit Karan’ın performansı ardından Aleyna Tilki’nin yorumu ilginç oldu. Aleyna Tilki’ Ümit Karan’a, “Yine çok beğendim, aynı yorumları yapıyorum ama, hakikaten çok beğendim.” dedi. Karan da Aleyna Tilki’ye, “Çünkü kot ve t-shirt’üm var” diyerek espirili bir yanıt verdı. Aleyna Tilki daha sonra, “Doğru okumamanızı ben çok sevdim, bence siz oldunuz söylerken. Sesinize de çok yakıştı. İyi ki doğru okumadınız.” şeklinde devam etti.

Bu Konu İle İlgili Haberler