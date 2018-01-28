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Genç popçu, annesi Havva Tilki ile babası Mehmet Tilki’nin boşanmasına ilişkin sorulara “Normal, bunlar olabilir. Aldığımız aile terbiyesinden bu tarz şeylerin olabileceğini biliyoruz. Bunu ilk biz yaşamıyoruz. Başımıza ne gelse olgunlukla karşılayabiliriz” yanıtını verdi.