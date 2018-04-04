Yaptığı açıklamalar ile magazin basınında gündem olan Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

"CANIMI SIKANIN, CANINI SIKARIM"

Twitter hesabından atarlı giderli paylaşımlar yapan genç şarkıcı bu kez, "Canımı sıkanın, canına sıkarım" dedi. Tilki, paylaşımının sonuna emoji eklemeyi de ihmal etmedi.

— Aleyna Tilki (@aleynatilki) April 3, 2018