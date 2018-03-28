Babasıyla birlikte Almanya’ya gidecek olan Aleyna Tilki, önce şımarttı sonra şaşırttı. Babası Mehmet Tilki için önce 2 bin 800 liralık business class bilet alan şarkıcı, daha sonra bileti bin 700 liralık ekonomi sınıfa çevirtti.

Genç popçu Aleyna Tilki'den babasına ilginç veto... Aleyna Tilki yurtdışı konserlerine hazırlanıyor. 7 Nisan'da konser için almanya'nın Berlin kentine gidecek olan popçuya seyahatinde babası Mehmet Tilki de eşlik edecek.

Aleyna, kendisi ve babası için İstanbul'dan Nürnberg'e gidecek uçaktaki business class kategorisinden 2 kişilik bilet satın aldı.

Tilki, daha sonra babası için aldığı 2 bin 800 liralık business class biletini iptal ettirdi. Şarkıcı, magazinn.com'un haberine göre 2 ay önce annesi Havva Öztel'den boşanan babasının biletini ekonomi sınıfıyla değiştirdi.

Aleyna, babası için aldığı ekonomi biletine ise bin 700 lira ödedi. Genç popçunun biletlerde son anda yaptığı bu değişikliğe ise kimse bir anlam veremedi. Kimi Aleyna'nın bu davranışını "Kemer sıkma politikası" olarak yorumlarken kimisi de "Aleyna annesini terk eden babasına kızıp ona ders vermeye çalışıyor" yorumunu yaptı.

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SONRA EKONOMİ SINIFI