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Aleyna Tilki, önceki akşam yakın arkadaşı Aynur Aydın’la birlikte bir alışveriş merkezindeydi. HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, Tilki, ayaküstü sohbet ettiği gazetecilere “Emrah’la yeni bir şarkı yapıyoruz. Demet Akalın’a da bir şarkı verdim. Çok beğendi. Tam onun söyleyeceği bir parça, atarlı ve giderli” dedi.