Aleyna Tilki Istagram'dan Gomis için paylaştı!

Galatasaray'ın Fransız oyuncusu Bafetimbi Gomis, popçu Aleyna Tilki'nin 'S sen olsan bari' adlı şarkısına eşlik ederken çekilmiş görüntülerini Instagram hesabından paylaşmış ve büyük ses getirmişti. Ardından Galatasaray Kulübü, Aleyna Tilki ile görüşerek Gomis'in golleri sonrasında statta 'O sen olsan bari' şarkısını çalmaya başladı.

Galatasaraylı taraftarlardan da Gomis'e o şarkı ile ilgili binlerce video çekildi. Fransız futbolcuya bir video da şarkısının sahibi Aleyna Tilki'den geldi. Arkadaşlarıyla birlikte video çeken Aleyna Tilki, Gomis'e büyük jest yaptı.

— Habertürk Spor (@HTSpor) November 15, 2017

Aleyna Tilki, Galatasaray'ın dünya yıldızı golcüsü Gomis'e özel video hazırladı. Videoyu Gomis Instagram hesabından paylaşarak genç popçuya teşekkür etti. Gomis ayrıca, "Ne harika bir sürpriz, teşekkür ederim. Sen en iyisi olacaksın" notunu düştü.