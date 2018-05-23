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Emrah Karaduman ile iftardan sonra bir video paylaşan Tilki, videonun üzerine şu notu düştü:



"Ne kadar güzel bir evren, ne güzel yiyecekler, ne güzel bir doğa… Büyüklüğüne ve sonsuzluğuna teşekkür ederiz Canım Allahım… Herkesin kabul etsin"