Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre, yönetmenliğini de kendi yaptığı “Yalnız Çiçek” klibi hakkındaki soruları da yanıtlayan genç şarkıcı, çekimler sırasında set çalışanlarına bağırdığı, onlara iftar yaptırmadığı iddialarını yalanladı.

“Bunları okuyunca gerçekten üzüldüm” diyen Aleyna Tilki, ardından klipte rol alan Emrah Karaduman’a “Sen çekimlerde orucunu açmadın mı?” diye sordu. Karaduman ise ona “Beni aç bıraktın” diyerek takıldı.

Aleyna Tilki, klibinde anlattığı hikayenin anlaşılmadığını öne sürdü:

“Biz kadın üzerine bir hikayeyi ters köşe yaparak erkek üzerinden anlattık, henüz anlaşılmadı. Ama yönetmenliğe devam edeceğim.”