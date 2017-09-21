Aleyna Tilki: Ergenim ben

Geçtiğimiz günlerde Sanatçı Behzat Uygur'u tanımadığını söyleyerek tepkileri üzerine çeken Aleyna Tilki, kendisini 'Ergenden popçu' diye eleştirenlere sosyal medya üzerinden cevap verdi.

Genç şarkıcı twitter hesabından 'Biyolojik yaşım gereği ergenim. Bu kadar doğal bir şeyi niye hakaret gibi söylüyorsunuz' mesajını paylaştı.

'Sen Olsan Bari' şarkısıyla gündemde olan Aleyna Tilki 17 yaşında.