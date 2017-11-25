Aleyna Tilki “Görürsünüz bu tarz yakında moda olacak” demişti

Aleyna Tilki geçtiğimiz aylarda gittiği AVM çıkışı pijamaya benzer bir kıyafetle görüntülenmişti.

Posta’nın haberine göre, Tilki, “Yataktan çıkmış gibi bir haliniz var. Bu kıyafetleri nereden buluyorsunuz” diye soran muhabirlere de, “Evet, bu tam da öyle bir moda! Giyim tarzımı o anki havama, kafama göre belirliyorum. Sokakta da evdeki gibi rahat olmalıyım. Görürsünüz bu tarz yakında moda olacak” demişti.



Aleyna haklı çıktı. Yalova’daki pazarda 15 liraya Aleyna Tilki pijamaları satılmaya başladı.