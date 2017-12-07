Sabah’ın haberine göre, İngilizce'sini geliştirmek için Los Angeles'a giden Aleyna Tilki geçen gün geri döndü.

İddiaya göre Aleyna Tilki, geçen hafta Los Angeles'daki okuluna kaydını yaptırdı. Hem bu hafta bir konsere çıkmak, hem de yılbaşı akşamı İstanbul'da bir meydanda vereceği konserin kıyafet ve sahne provalarını yapmak için Türkiye'ye döndü.



MART AYINA KADAR HOLLYWOOD'DA

Ayrıca yine iddialara göre, Aleyna Tilki ve annesi, Los Angeles'ta bir süre aile dostlarının yanında kalıp ev ve okul baktı.

Geçen hafta Hollywood'da bir okula kaydını yaptıran Aleyna, okula yürüme mesafesinde 1+1 ev kiraladı. Mart ayına kadar Los Angeles'ta yaşayacak olan Aleyna, o zamana kadar birkaç kez daha İstanbul'a gelecek.