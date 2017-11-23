Aleyna Tilki iki Amerikalı yapımcı ile görüşecek

Takvim’in haberine göre, bir gün dünya starı olacağını sık sık dile getirip iddiasını ortaya koyan Aleyna Tilki, hayallerini gerçekleştirmek için ilk adımı attı.

17 yaşındaki popçu, dünyaca ünlü bir star olmak için çıktığı yolda ailesiyle önemli bir karar verdi. Geçtiğimiz günlerde annesi Havva Tilki'yle birlikte Los Angeles'a giden genç popçu, burada geleceğiyle ilgili kariyer planlaması yapacak.

Lise son sınıf öğrencisi olan Aleyna, Türkiye'deki eğitimini dondurup ABD'de dil eğitimi alacak. Annesiyle Los Angeles'ta okul araştıran genç şarkıcının araba kullanamayacağı için toplu taşımayla rahat bir şekilde ulaşabileceği bir ev baktığı öğrenildi.

Türkiye'deki okulunda öğrendiği İngilizce'yi akıcı bir şekilde konuşmak isteyen Tilki, burada tamamen konuşmaya odaklı bir okul arayışı içinde.

5 AY DİL EĞİTİMİ ALACAK

Ünlü popçu, burada yalnızca İngilizce konuşmak istediği için de Türk öğrencilerin olmadığı okullara öncelik veriyor.

Evi tutup okul kaydını yaptırdıktan sonra 9 Aralık'ta Türkiye'ye dönecek olan Tilki, daha sonra yeniden ABD'deki yeni hayatına dönecek. Yaklaşık 5 ay dil eğitimi görecek olan şarkıcı, bir yandan da müzik kariyerine devam edecek.

Aleyna Tilki, 2018 Ocak ayında dünyaca ünlü isimlerle çalışan Amerikalı prodüktörlerle de görüşecek. Genç popçu, stüdyoya da girip deneme kayıtları yapacak. Hedefine adım adım yaklaşan Aleyna Tilki'nin bu süre boyunca yanından bir an olsun ayrılmayacak annesi ise genç şarkıcının en büyük desteği.