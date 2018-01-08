Aleyna Tilki bir süredir Los Angeles-İstanbul hattında bir yaşam sürüyor. Dil eğitimi almak ve kendini mesleğinde geliştirmek için Amerika'da bulunan popüler şarkıcının gönlünü yine ünlü bir isme kaptırdığı iddia edildi.
Türkiye'deki kariyerini ve aile üyelerini ihmal etmemek için sık sık seyahat eden genç şarkıcı yılbaşı sonrası yeniden Amerika'ya döndü.
Aleyna Tilki, Los Angeles'ta bir yakışıklıyla dondurma yerken Türk hayranı tarafından fotoğraflandı. Genç şarkıcının birlikte görüntülendiği yakışıklı genç ise sosyal medya fenomeni Mustafa Mert Koç çıktı.
MUSTAFA MERT KOÇ VE ALEYNA TİLKİ'DEN AŞK AÇIKLAMASI
Çıkan haberler üzerine ilk önce Mustafa Mert Koç, Instagram'ın hikaye bölümünden "Aleyna Türkiye'den tanıdığım bir arkadaşım. L.A.'de karşılaştık, sohbet ettik. Bundan sonra da sohbet ederken görebiilirsiniz." açıklamasında bulundu. Aleyna Tilki de Koç'un paylaşımını "Mustafa bir kaç satır yazmış zaten, ben de ekleyeyim; yazılan çizilen diğer iddialar asılsız" notunu ekleyerek paylaştı.
MUSTAFA MERT KOÇ KİMDİR
Mustafa Mert Koç 1994 doğumludur. Siyasal bilgiler mezunu olsa da, babası gibi siyasete atılmayı tercih etmeyen genç yıldız şu sıralar oyunculuk eğitimi için Los Angeles'ta yaşıyor.
Sarı saçları, uzun boyu, düzgün fiziği ile genç kızların beğenisini alan Mustafa Mert Koç Instagramda paylaştığı resimlerin altına 'hangi dizilerde rol alıyorsun' gibi sorular geldiğini ve bunun üzerine oyuncu olmak için kolları sıvadığını söylüyor.
Düzgün fiziği ile ön plana çıkan Mustafa Mert Koç boyu 1,82 metredir. Daha önce 110 kilo olan Mustafa Mert Koç, 35 kilo vermiş ve bu sayede hayatının değiştiğini belitmişti.
Mustafa Mert Koç, Yeter, Hayat Bazen Tatlıdır dizileri ve Kolpaçino 3. Devre filminde rol aldı. Sosyal medya fenomeni de olan Mustafa Mert Koç'un çektiği videolar sayesinde 1 milyona yakın takipçisi var.
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