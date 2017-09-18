Aleyna Tilki ilginç giyim tarzıyla dikkat çekti

Genç popçu Aleyna Tilki, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Alışveriş merkezindeki onlarca hayranının fotoğraf isteğini kırmayan ve uzun süre fotoğraf çektiren popçu, ilginç giyim tarzıyla da dikkat çekti.

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