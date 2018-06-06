Aleyna Tilki fırtınası devam ediyor. Şarkıları milyonlarca kez dinlenen pop şarkıcısı Aleyna Tilki'nin teni şarkısı 'Yalnız Çiçek' klibi Youtube'a yükledi ve bir saatte 300 bin kişi tarafından izlendi. Peki , Aleyna Tilki kimdir? Nereli ? Kaç yaşında ?



ALEYNA TİLKİ KİMDİR?



Doğum tarihi 28 Mart 2000 olan , Türk şarkıcı. Konyada dünyaya geldi. Ağustos 2016'da "Cevapsız Çınlama" single'ı ile Türkiye'de ses getiren bir çıkış yakalayarak tanındı.



Aleyna Tilki, 28 Mart 2000'de Of, Trabzonlu bir anne ve Konyalı bir babanın çocuğu olarak Konya'da dünyaya geldi. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla ilk kez televizyonlarda görüldü. Ağustos 2016'da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" adlı single'ında vokal olarak yer aldı. Single'ın YouTube'da yayınlanan klibi 2016'da Türkiye'de en çok izlenen video klip oldu ve bir yıl içinde 300 milyondan fazla izlendi. Böylece en çok izlenen Türkçe şarkı klibi unvanını yakaladı. Şarkı ise MusicTopTR Resmî Listesi'nde 2 numaraya kadar yükseldi. Tilki, Temmuz 2017'de ilk solo single'ı "Sen Olsan Bari"yi yayımladı ve Türkiye'de aynı listede 1 numara oldu.

Çıkışının ilk aylarında içkili mekânlarda sahne alması, reşit olmadığı gerekçesiyle 65. Türkiye Hükûmetinin tepkisini çekti. Kasım 2016'da Diyarbakır'daki bir konseri sırasında mekâna iki el yapımı ses bombası atıldı.



YALNIZ ÇİÇEK ŞARKI SÖZLERİ





O derin uçurumlarda açan

Dikeni zehirli yalnız çiçek

Suç olur muydu seni bir kez koklayıp ölmek

Fırtına olsam kırsam dikenini

Yüreğimle dokunsam çiçeğine

Bu inat bu dik bakış neden gözlerime

Kendini bırak bırak artık benim cennetime

Ayrı iklimsin ne çare

Ben sana vurgun biçare

Sarardım soldum hasretinle

Ayrı iklimsin apayrı

Sert soğuklar mağrur sevdalı

Kavrulup yanarım ben yine



