Aleyna Tilki Los Angeles’a gitti

HT Magazin’de yer alan habere göre, 17’lik popçu, dil okulu bakmak ve yapımcılarla görüşmek için dün sabah annesiyle Los Angeles’a uçtu.

Her fırsatta, “İngilizce’mi geliştirip dünya yıldızı olacağım” diyen Tilki, Los Angeles’ta 5 ay kalacak.