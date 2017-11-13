Aleyna Tilki'nin oyun vakti!

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden Aleyna Tilki önceki gün Aydın-Nazilli'ye konser veremeye gitti. Genç şarkıcıya bir seveni oyuncak at hediye etti.



Havaalanında atıyla oynayan Aleyna Tilki'nin eğlendiği anları annesi Havva Tilki tarafından kaydedildi.

İşte Aleyna Tilki'nin annesi tarafından kaydedilen o görüntüsü: