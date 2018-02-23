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Tilki'nin son fotoğraflarına sosyal medya kullanıcıları “Photoshop'u abartmış, 2 ayda hem uzamış hem de zayıflamış, o sen olsan bari” yorumunda bulundu. Photoshop iddialarına Tilki şu yanıtı verdi: “Fotoğraflarımda da o kadar güzelim ki demek ki gerçek olduğuna inanamıyorlar. Bir tane filtre yok fotoğrafımda çatlayın.”