Posta Gazetesi'nin haberine göre, Aleyna Tilki, 2016 yılından itibaren kazanıp biriktirdiği paraları annesinin hesabından kendi hesabına transfer etti.

Müzik dünyasında son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan genç popçunun, bundan böyle parasını kendi yöneteceği belirtildi.