Cadde'nin haberine göre, Amerika yolculuğuna çıkmadan önce arkadaşıyla alışveriş yapamaya geldiğini belirten Aleyna Tilki, "Bir ay içerisinde tekrar Amerika’ya gideceğim. Gitmeden önce almam gereken birkaç şey vardı, onları almaya geldim. Yeni yaşa özel yeni şarkı olacak tabii ki. Emrah Karaduman'la birlikte bir single çalışması var, yaza kadar piyasaya çıkartmış oluruz” açıklamasında bulundu.





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