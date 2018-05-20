Galatasaray, Fatih Terim önderliğinde iki yıl aradan sonra şampiyon olarak ligi 21. kez zirvede tamamladı. Sarı-kırmızılıların yıldızı Bafetimbi Gomis, Göztepe karşısında attığı 28. golle hem tarihe geçti hem de şampiyonluğu getirdi. Gomis'i ilk kutlayanlardan biri de sanatçı Aleyna Tilki oldu. Gomis, Türkiye'ye geldiği ilk günlerde Aleyna Tilki'nin 'Sen olsan bari' şarkısını söylerken bir video paylaşmış, sonrasında ise gol sevinci, şarkıyla özdeşleşmişti.

Galatasaray'ın dün şampiyon olduktan kısa süre sonra Aleyna Tilki sosyal medya hesabından hem Galatasaray'a hem de Bafetimbi Gomis'e tebrik mesajı yolladı. Gomis'in Aleyna Tilki'ye cevabı da gecikmedi.

— Aleyna Tilki (@aleynatilki) May 19, 2018

Takım otobüsünden Aleyna Tilki'nin 'Sen olsan bari' şarkısının çalındığı anlarda dans eden Gomis, Aleyna Tilki'ye video ile cevap verdi. İkili arasındaki bu diyalog, sosyal medyada kısa sürede yorum ve beğeni alırken gündeme oturdu!