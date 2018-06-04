Son dönemlerin en çok konuşulan ismi Aleyna Tilki, Twitter hesabından kendisini sevmeyenlere ve nefret edenlere imalı bir mesaj gönderdi.



“Kendimden nefret ediyorum” diyen Tilki, “Ortak yönüm var sizle. Ama aşığım da… Tutkuluyum kendime. Hem aşık, hem acımasız. Sizler gibi!” yazdı.

— Aleyna Tilki (@aleynatilki) June 4, 2018