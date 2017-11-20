Aleyna Tilki’nin sahnede çözülen bağcıklarını annesi bağladı

Şarkıcı Aleyna Tilki Eskişehir'de konser verdi. Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen konsere Eskişehirli gençler yoğun ilgi gösterdi.

AA'nın haberine göre, yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Aleyna Tilki, pop şarkılarının yanı sıra Türk Halk Müziği eserlerini de seslendirdi. Aleyna Tilki'nin bazı şarkılarına izleyiciler de eşlik etti. Sahnede ayakkabı bağı çözülen Tilki'ye annesi Havva Tilki yardım etti.

Annelerin her zaman aynı şefkatle evlatlarına sahip çıktığını söyleyen şarkıcı Tilki, "Tüm annelerin ellerinden öpüyorum." dedi.

aleyna tilki

Havva Tilki