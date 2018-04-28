ALF-2007 - Dnepr Mogilev rakamlar

Belarus Premier Lig heyecanı devam ediyor. ALF-2007, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Dnepr Mogilev takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 20:45. 1 puanlı ALF-2007 16. sırada bulunuyor, Dnepr Mogilev 8 puana sahip ve 4. sırada. ALF-2007, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Dnepr Mogilev, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 386. İddaa'da ALF-2007 kazanır 3.10, berabere biter 3.00, Dnepr Mogilev kazanır 1.85 oranıyla bahisçilere sunuldu.

ALF-2007 son haftadaki Trakai müsabasında 0-3 yenildi.

Dnepr Mogilev ise Slavia Mozyr maçında 2-0 kazandı.

ALF-2007, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 5 gol yedi.

Dnepr Mogilev ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Dnepr Mogilev, 2 gol atarken 1 gol yedi.