ALF-2007 - Dnepr Mogilev rakamlar

Belarus Premier Lig heyecanı devam ediyor. ALF-2007, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Dnepr Mogilev takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:45. 1 puanlı ALF-2007 16. sırada bulunuyor, Dnepr Mogilev 8 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi ALF-2007, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Dnepr Mogilev, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 386 kodlu maçta; İddaa oynayanlar ALF-2007 kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Dnepr Mogilev sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

ALF-2007 son haftadaki Trakai müsabasında 0-3 yenildi.

Dnepr Mogilev ise Slavia Mozyr karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan ALF-2007, 0 gol attı ve 5 gol yedi.

Dnepr Mogilev, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Dnepr Mogilev 2 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.