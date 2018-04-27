İNGILTERE’de Aralık 2016’da 7 aylıkken sara nöbeti nedeniyle Liverpool kentindeki Alder Hey Hastanesi’ne götürülen Alfie Evans adlı bebeğe tanımlanamayan nörolojik hastalık tehşisi konulmuştu. Doktorlar, beyin dokusunda ileri decede hasar oluştuğuna kanaat getirerek bebeğin daha fazla acı çekmeden ölmesi için bağlı olduğu makinenin fişinin çekilmesine karar verdi. Ancak ailesi alternatif tedavi yöntemleri için bebeklerini ülke dışına çıkarmak istedi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Liverpool Yüksek Mahkemesi’ne taşınan olayda hâkimler, doktorlar ve uzman ekibin kararını destekledi ve bebeğin fişinin çekilmesine hükmetti. Aile kararı temyize götürürken bebeğin İngiltere’den ayrılmasına izin de verilmedi. Avrupa İnsan Halkarı Mahkemesi ise davayı görmeyi kabul etmedi. Yüksek mahkeme, yerel mahkemenin kararını destekleyince baba Thomas Evans, Vatikan’a giderek Papa Fransuva ile görüştü. Papa Fransuva, “bebeğin ailesinin sesine kulak verilmesi gerektiğini” belirten mesajları Twitter’da paylaştı. Bunun üzerine Vatikan’a bağlı Roma Bambino Gesu Hastanesi, çocuğun tedavisine devam etmeye talip oldu.

Çocuğun ailesini destekleyen İngilizler, bebeğin yurtdışına çıkarılmasına izin vermeyen hükümeti protesto ediyor.

AMBULANS UÇAK HAZIR

İtalya’da Bakanlar Kurulu, 24 Nisan’da olağanüstü toplanarak Alfie bebeğe İtalyan vatandaşlığı verdi ve orduya ait bir ambulans uçağı tahsis etti. Uçak bebeğin nakli için Roma Ciampino Havaalanı’nda hazır bekliyor. İtalya Sağlık Bakanı Beatrice Lorenzin ise İngiltere’yi insani davranmamakla suçladı. Aile yeniden temyize başvurarak bebeklerinin İtalya’ya nakledilmesi başvurusunda bulundu. Liverpool Yüksek Mahkemesi hastaneden yeniden bir durum değerlendirmesi istedi.

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