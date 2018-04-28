İngiltere'de Aralık 2016'da 7 aylıkken sara nöbeti nedeniyle Liverpool kentindeki Alder Hey Hastanesi'ne götürülen Alfie Evans adlı bebeğe tanımlanamayan nörolojik hastalık tehşisi konulmuştu.

Doktorlar, beyin dokusunda ileri decede hasar oluştuğuna kanaat getirerek bebeğin daha fazla acı çekmeden ölmesi için bağlı olduğu makinenin fişinin çekilmesine karar vermişti.

Ailesi, alternatif tedavi yöntemleri için bebeklerini yurtdışına çıkarmak istese de Liverpool Yüksek Mahkemesi bebeğin İngiltere'den ayrılmasına izin vermemişti. Alınan bu karar tepki toplamış, protesto edilmişti.

AİLESİ ÜZÜCÜ HABERİ DUYURDU

23 aylık Alfie Evans, cumartesi sabahının erken saatlerinde tedavi gördüğü Alder Hey Hastanesi'nde yaşam savaşını kaybetti. Alfie bebeğin ailesi, sosyal medya hesaplarından bu süreçte kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

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